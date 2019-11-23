Hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır'
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