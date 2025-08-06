Manisa'nın Kula ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye meclis üyesi Murat Kaynak'ın sosyal medya hesabı üzerinden CHP'li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'i sert bir dille hedef alması parti içi huzursuzluğa neden oldu.

Kaynak, yaptığı paylaşımda, "Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Kula Belediye Meclis Üyelerini hiçe saymıştır. Biz de bundan sonra Hikmet Dönmez'i hiçe sayıyoruz" ifadelerini kullanarak, parti içindeki huzursuzluğu sosyal medyaya taşıdı.

Öte yandan, kendi partisinin meclis üyesi tarafından hedef alınan CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in yaşanan gelişmelere karşı herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkat çekti.