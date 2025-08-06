İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2025 Çarşamba / 12 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,663
  • EURO
    47,2915
  • ALTIN
    4399.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Hiçe sayıyoruz'' isyanı! CHP'deki kriz ilçeye sıçradı
Güncel

''Hiçe sayıyoruz'' isyanı! CHP'deki kriz ilçeye sıçradı

CHP Genel Merkezindeki parti içi kriz ilçe belediyelerine de sıçradı. Manisa'nın Kula ilçesinde CHP'li meclis üyesi CHP'li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'i eleştiri yağmuruna tuttu. CHP'li Dönmez'in sessizliğini koruması ise dikkatlerden kaçmadı.

IHA6 Ağustos 2025 Çarşamba 15:19 - Güncelleme:
''Hiçe sayıyoruz'' isyanı! CHP'deki kriz ilçeye sıçradı
ABONE OL

Manisa'nın Kula ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye meclis üyesi Murat Kaynak'ın sosyal medya hesabı üzerinden CHP'li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'i sert bir dille hedef alması parti içi huzursuzluğa neden oldu.

Kaynak, yaptığı paylaşımda, "Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Kula Belediye Meclis Üyelerini hiçe saymıştır. Biz de bundan sonra Hikmet Dönmez'i hiçe sayıyoruz" ifadelerini kullanarak, parti içindeki huzursuzluğu sosyal medyaya taşıdı.

Öte yandan, kendi partisinin meclis üyesi tarafından hedef alınan CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in yaşanan gelişmelere karşı herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkat çekti.

ÖNERİLEN VİDEO

Jandarma dronla suçüstü yaptı! Kazarken yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.