“Hidrokarbon lezzetlidir, ama tatmak için Türkiye’nin ağzından alabilmek gerekiyor”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) eski Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas, Kıbrıs sorununun çözümünün ardından Avrupa’ya gidecek doğal gazın Türkiye üzerinden taşınması taraftarı olduğunu açıkladı.

GKRY’nin mevcut Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin Kipris gazetesine açıklamalarda bulunan Hristofyas, “Anastasiadis’e, hidrokarbonların ‘lezzetli’ olduğunu söyledim. Eğer onu tatmak istiyorsa, bunun tek yolunun Türkiye’nin ağzını açarak o lokmayı kapmak olduğunu kendisine açıkça belirttim.” diye konuştu.

Kıbrıs sorununun çözüme ulaştırılmaması durumunda Türk ve Rum Kıbrıslıları gelecekte bir felaketin beklediğini söyleyen Hristofyas, Kıbrıs adasında yaşayan Türk ve Rumların sokaklara dökülerek çözüm arayışını buralarda gerçekleştirmesine “hiçbir liderin karşı koyamayacağını” ifade etti.

Sorunun çözümü için tartışmaların son safhasının Türkiye ile gerçekleşmesinin önemine değinen Hristofyas, ulaşılacak çözümün ardından Avrupa’ya gidecek doğal gazın Türkiye üzerinden taşınması taraftarı olduğunu belirtti.