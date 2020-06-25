Hijyen Kod uygulaması işletmelere aldıkları hijyen önlemlerini müşterilere kanıtlama olanağı sunuyor

25 Haziran 2020 Perşembe 15:03 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 15:03

Her bir işletmeye özel olarak oluşturulan Hijyen Kod, bildiğimiz QR kod mantığıyla çalışıyor. İşletmenin yaptırdığı dezenfeksiyon işleminin ve aldığı önlemlerin gösterildiği bir video çekiliyor ve işletmeye özel olarak oluşturulan sayfaya yükleniyor. Bu video sayesinde, müşteriler kodu okutarak alınan önlemleri görüyor, aklında soru işareti kalmıyor, içi rahat ediyor.

HİJYEN KOD MENÜ HİZMETİNİ İŞLETMELERE ÜCRETSİZ OLARAK SUNUYOR



Ayrıca restoran, kafe, otel gibi işletmelerde aynı kodu okuttuğunuzda menüyü de görebiliyorsunuz. Üstelik Hijyen Kod bu menü hizmetini işletmelere ücretsiz olarak sunuyor.

Hijyen Kod; pandemi sürecinden sonra ciddi şekilde müşteri kaybeden işletmelerin müşterilerini geri kazanması için oldukça önemli rol üstlenecek bu hizmeti oldukça uygun rakamlarla sunuyor. Dezenfeksiyon hizmetini de sunan Hijyen Kod’un hem dezenfeksiyon dahil hem de hariç paketleri bulunuyor.

Tabi dezenfeksiyon hariç paketi de seçseniz, dezenfeksiyon işlemini yetkili bir firmaya yaptırmak zorundasın. Ve düzenli olarak yaptırdığınız bu dezenfeksiyon işlemlerinin kanıtı olan en az 3 adet fotoğrafı Hijyen Kod’a mail veya mesaj yoluyla ulaştırmanız gerekiyor. İlk dezenfeksiyon işlemi sırasında ise Hijyen Kod’un profesyonellerden oluşan çekim ekibi geliyor ve işletmeye özel olarak hazırlanan videoyu çekiyor.

Böylece Hijyen Kod; hem işletmenin düzenli olarak dezenfeksiyon yaptırdığından emin oluyor hem de müşterilerin kodu okuttuğunda tarihleri ve fotoğraflarıyla birlikte bu işlemleri görmesini sağlıyor.