Hikmetin İzinde Öğretmen Akademisi'nden 2 bin öğretmene eğitim

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Öğretmen ve Akademi Komisyonu tarafından Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenen sertifika törenine akademisyenler ile öğretmenlerin katıldı. 29 akademisyenle 25 alanda 100'ün üzerinde ders yapıldığı program kapsamında eğitim alan hocalara ve katılımcı öğretmenlere sertifikaları takdim edildi.

Fatma Cengiz Camii İmam Hatibi Muhammed Mehdi Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, ilk emri oku olan bir dinin mensupları olarak bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

"HER ALANDA BİLGİYİ KUŞANAN GENÇLERİMİZİN ÇAĞIN BİR ADIM ÖNÜNDE YER ALIYORLAR"



Ceylan, "Kaleme, kelama yemin eden bir dinin muhataplarıyız. Daha sonra kurduğu Ashab-ı Suffa ile hikmetin peşinden koşan bir peygamberin ümmetiyiz. Bugün bilgiye ulaşmanın çok kolay hale geldi. Bilginin ötesinde hikmete ulaşabilmek, toplumu hikmet üzere bir yürüyüşe kavuşturmak için imam hatip okulları öncülük ediyor. İmam hatiplerimiz program çeşitliliği ile kendi içinde çift kanatlı gençler yetiştirmek üzere yol aldığı sürece inşallah bu mücadelesini 21. yüzyılda da devam ettirecek. Bugün hikmetin izinde, bilgiyi kuşanan gençleri yetiştirmek adına fen, matematik, kültür, sanat ve sporda da bizim öğrencilerimiz çağın bir adım ötesinde yer alıyorlar." dedi.

"ÖĞRETMENLİK PEYGAMBER MESLEĞİDİR"



"Modernizm ve Postmodernizm Arasında Hikmet" başlığı altında bir konuşma gerçekleştiren Hikmetin İzinde Öğretmen Akademisi danışmanı ve İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Şentürk de şöyle konuştu:

"Herkes eğitimden ve öğretmenlerden şikâyet ediyor. Biz bir mum yakalım ve bu işin püf noktasından başlayalım dedik. O da öğretmenlerdi ve bir ütopya ile bir hayal ile ortaya çıktık. O da gerçek oldu. Öğretmenlik mesleği peygamber mesleğidir. Peygamber Efendimiz 'muallim olarak gönderildim' buyuruyor. Bizler, O'nun mirasçılarıyız. Bu kolay bir iş değil ama mertebesi yüksek bir iştir."

"MÜMİN YAŞADIĞI ÇAĞA ÖNCÜLÜK ETMELİ"



Öğretmen Komisyonu Başkanı Ramazan Aydın ise öğretmenlere yönelik yaptıkları eğitim çalışması hakkında şöyle konuştu:

Gençlerin soruları artıyor, farklılaşıyor biz bunu bir sorun haline getirdik ve hikmetin izinde öğretmen akademisini öğretmenlerimize bir çözüm önerisi olarak sunduk. Bakara Suresi 143'üncü ayetine göre; Müslümanların vasat bir ümmettir ve şahitler olarak görevlendirilmişlerdir. Şahitlikle ilgili iki husus vurgulanıyor. Birincisi; içinde yaşanılan döneme tanıklık etmek, ikincisi ise içinde yaşanılan döneme öncülük, önderlik etmektir. Bir müminin içinde yaşadığı döneme öncülük ve önderlik etmesi için insanlığın sorularını sorun haline getirip çözüm bulma çabası içinde olması gerekiyor.

25 ana başlık altında 29 akademisyen kendi alanlarıyla ilgili seminerler verdiği Hikmetin İzinde Öğretmen Akademisi'nde 2 bin 287 öğretmene sertifikaları takdim edildi.