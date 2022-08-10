Hilal Belediye Başkanı Benek hakkında inceleme başlatıldı

Ersoy, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un, Şırnak Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek ile Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek'in, "2012-2013 yıllarına ilişkin eylemlerinden dolayı yargılandıkları davada haklarında hapis cezası verilmesine rağmen İçişleri Bakanlığınca korundukları" yönündeki iddialarına Twitter hesabından yanıt verdi.

Adı geçenler hakkında, Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesince karar verildiğinin ifade edildiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:



"Ancak bakanlığımıza böyle bir ilk derece mahkeme kararı ulaşmamıştır. Bununla birlikte, açık kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Sait Ürek'e atfedilen eylemlerin 2012-2013 yıllarına ilişkin olduğu, dolayısıyla Belediye Başkanlığı dönemine ait olmadığı anlaşılmıştır. Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek'e atfedilen eylemlerin ise belediye başkanlığı göreviyle ilgili olduğu tespit edilmiş ve adı geçen hakkında bakanlığımızca resen inceleme başlatılmıştır."