İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2022 Çarşamba / 13 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9376
  • EURO
    18,5211
  • ALTIN
    1034.83
  • BIST100
    2818.03
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hilal Belediye Başkanı Benek hakkında inceleme başlatıldı
Güncel

Hilal Belediye Başkanı Benek hakkında inceleme başlatıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek hakkında resen inceleme başlatıldığını bildirdi.

AA10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:27 - Güncelleme:
ABONE OL

Ersoy, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un, Şırnak Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek ile Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek'in, "2012-2013 yıllarına ilişkin eylemlerinden dolayı yargılandıkları davada haklarında hapis cezası verilmesine rağmen İçişleri Bakanlığınca korundukları" yönündeki iddialarına Twitter hesabından yanıt verdi.

Adı geçenler hakkında, Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesince karar verildiğinin ifade edildiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Ancak bakanlığımıza böyle bir ilk derece mahkeme kararı ulaşmamıştır. Bununla birlikte, açık kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Sait Ürek'e atfedilen eylemlerin 2012-2013 yıllarına ilişkin olduğu, dolayısıyla Belediye Başkanlığı dönemine ait olmadığı anlaşılmıştır. Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek'e atfedilen eylemlerin ise belediye başkanlığı göreviyle ilgili olduğu tespit edilmiş ve adı geçen hakkında bakanlığımızca resen inceleme başlatılmıştır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.