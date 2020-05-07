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Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-17 helikopteri düştü

Hindistan'da Hint Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait helikopter ülkenin kuzeydoğusunda düştü.6 kişilik mürettebatın bulunduğu askeri helikopterin hava koşulları nedeniyle düştüğü belirtildi.

DHA07 Mayıs 2020 Perşembe 09:54 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 10:37
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Hindistan'da askeri helikopter ülkenin kuzeydoğusunda düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait helikopterin Chaten eyaletinden kalkarak Mukutang kentine gittiği sırada kötü hava koşulları nedeniyle Sikkim'in kentinin kuzeydoğusunda düştüğü belirtildi. Hindistan Savunma Bakanlığı yetkilileri, helikopterin içinde 6 mürettabatın olduğunu ve can kaybının yaşanmadığını söyledi. Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Arama Kurtarma operasyonu için , iki kurtarma helikopteri gönderildi, henüz sahaya ulaşılamadı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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