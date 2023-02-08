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Hindistan, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek göndermeye hazır

Hindistan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde arama kurtarma çalışmaları için ilave insani yardım ve destek ekibi göndermeye hazır olduğunu bildirdi.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 20:41 - Güncelleme:
Hindistan, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek göndermeye hazır
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"Dost Operasyonu" başlatan Hindistan, kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek makineler, yardım malzemeleri, ilaçlar, diğer gerekli araç ve gereçlerin bulunduğu 4 uçağı halihazırda gönderdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) Genel Müdürü Atul Karwal, arama kurtarma çalışmaları için ilave ekiplerin hazırda bekletildiğini söyledi.

Karwal, depremin büyük bir alanda geniş çaplı zarara yol açtığını belirtti.

Kriz zamanında Türkiye'ye her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını kaydeden Karwal, deprem çalışmaları için bir ekibin daha kısa sürede yola çıkacağını dile getirdi.

Bu arada bakanlık yetkilileri de Türkiye'ye ulaşan ekiplerin çalışmalarına başladığını ve bir ekibin daha yola çıktığını aktardı.

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, Twitter'da yaptığı paylaşımda, depremden sonraki ilk 72 saatin arama kurtarma çalışmaları açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Sunel, söz konusu kritik zaman diliminde NDRF'nin halihazırda bölgede bulunduğunu belirtti.

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