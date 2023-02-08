Hindistan, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek göndermeye hazır

"Dost Operasyonu" başlatan Hindistan, kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek makineler, yardım malzemeleri, ilaçlar, diğer gerekli araç ve gereçlerin bulunduğu 4 uçağı halihazırda gönderdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) Genel Müdürü Atul Karwal, arama kurtarma çalışmaları için ilave ekiplerin hazırda bekletildiğini söyledi.

Karwal, depremin büyük bir alanda geniş çaplı zarara yol açtığını belirtti.

Kriz zamanında Türkiye'ye her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını kaydeden Karwal, deprem çalışmaları için bir ekibin daha kısa sürede yola çıkacağını dile getirdi.

Bu arada bakanlık yetkilileri de Türkiye'ye ulaşan ekiplerin çalışmalarına başladığını ve bir ekibin daha yola çıktığını aktardı.

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, Twitter'da yaptığı paylaşımda, depremden sonraki ilk 72 saatin arama kurtarma çalışmaları açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Sunel, söz konusu kritik zaman diliminde NDRF'nin halihazırda bölgede bulunduğunu belirtti.