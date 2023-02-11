Hindistan: Türkiye'nin yanındayız

Ülkede birçok kuruluş ve vakıf yetkilileri, "asrın felaketinden" etkilenenler için hazırlanan yardımlarla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Hindistan'ın en büyük Müslüman örgütlerinden Hint Ulema Cemiyeti'nin liderlerinden Niyaz Faruki, Türkiye'ye 10 milyon Hindistan rupisi (yaklaşık 121 bin dolar) değerinde yardım malzemesi göndermeye karar verdiklerini söyledi.

Türkiye'deki depremde binlerce kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı duydukları üzüntüyü dile getiren Faruki, insanların üzüntüsünü paylaşmayı ve yardım göndermeyi kararlaştırdıklarını belirtti.

Faruki, "Türk halkıylayız ve yardım en kısa sürede gönderilecek." dedi.

- "TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA ZAMANI"



Barkatullah Gençlik Forumu Koordinatörü Anas Ali, bu zor dönemde Hindistanlıların Türk halkıyla beraber oluğunu vurguladı.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Ali, "Tüm ülkelerin Türkiye ile dayanışma ve onlara yardım etme zamanı." dedi.

Bu arada, Hindistan'ın bazı kentlerinde hayır kuruluşlarının başlattığı yardım kampanyalarına, ülkenin farklı bölgelerinden insanlar bağış yapıyor ve acil durum malzemeleri gönderiyor.

Ülkenin güneyindeki Telangana eyaletinde faaliyet gösteren Tüm Hindistan Milli Konseyi Genel Sekreteri Müftü Ömer Abidin, depremlerden etkilenenlere yardımcı olabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Abidin, Türkiye'nin Haydarabad Başkonsolosluğunun acil ihtiyaç listesi paylaştığını anımsattı.

Başkonsolosluğun sadece malzeme kabul ettiğine dikkati çeken Abidin, listedeki malzemeleri Telangana genelinden tedarik etmeye başladıklarını bildirdi.

Abidin, yardımların Başkonsolosluğa ulaştırılacağını belirtti.

Türk halkının yanında olduklarını anlatan Abidin, yardımlara katkıda bulunulması çağrısında bulundu.

- "BU TRAJİK DÖNEMDE TÜRKİYE VE SURİYE HALKLARININ YANINDAYIZ"



Sarbat Da Bhala Hayır Vakfının kurucusu Surinder Pal Singh Oberoi, Türkiye'ye aralarında ilaçların da olduğu yardım malzemelerinin gönderildiğini kaydetti.

Oberoi, "Bu trajik dönemde Türkiye ve Suriye halklarının yanındayız. Vakfımız buralardaki insanlara yüksek miktarda ilaç gönderiyor." dedi.

- "HİNDİSTAN, TÜRK HALKININ YANINDA"



Başbakan Narendra Modi ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hint ekiplerin "Dost Operasyonu" kapsamında gece gündüz çalıştığını belirtti.

Ekiplerin yaşamları korumak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini bildiren Modi, "Hindistan, Türk halkının yanında." ifadesini kullandı.

Hindistan'da depremler nedeniyle Türkiye'ye destek olmak için "Dost Operasyonu" başlatılmıştı.

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye 100 battaniye bağışlayan Hint bir aile tarafından kaleme alınan ve yardımlardan birine iliştirilen mektubu yayımladı.

Sunel, mektupta "Kelimeler bazen bu mektupta da olduğu gibi sözlükteki anlamlarından çok daha derindir." ifadesinin yer aldığını aktardı.