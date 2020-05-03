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Dünya

Hindistan'da 2 bin 644 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 2 bin 644 vaka tespit edildi.

AA03 Mayıs 2020 Pazar 12:06 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 12:09
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Hindistan Sağlık Bakanlığı, bugün bir günde belirlenen en yüksek Kovid-19 vaka sayısının görüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 2 bin 644 artışla 39 bin 980'e yükseldiği, hayatını kaybedenlerin sayısının 1323 olduğu belirtildi.

Salgının en çok etkilediği Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 12 bin 296'ya yükselirken, eyalet genelinde 521 kişi yaşamını yitirdi.

- SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÖKYÜZÜNDEN ÇİÇEK YAĞDI

Hint basınındaki haberlere göre, silahlı kuvvetler, başkent Yeni Delhi, Mumbai, Laknov, Goa, Çennai gibi şehirlerde salgınla ön safta mücadele eden sağlık görevlileri için gösteri uçuşu düzenledi.

Helikopterlerden hastanelerin bahçelerine çıkan sağlık çalışanlarının üzerlerine çiçek atıldı.

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