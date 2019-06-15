29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hindistan'da 7 kişi otelin kanalizasyon tankında zehirlenerek öldü

Hindistan'da bir otelin kanalizasyonu temizlemeye çalışan 7 kişi gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay Hindistan'ın Gucerat eyâletine bağlı Fartikui bölgesinde meydana geldi. Yerel medya Darshan Otelinin kanalizasyonu temizlemek için tanka giren 4'ü temizlik görevlisi 7 kişinin gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerel medya, hiçbir tedbir almadan foseptik tankına giren 4 temizlik görevlisinin bir süre içeriden çıkmadığını ve dışarıdan ikazlara da cevap vermediklerini gören yaşları 22 ile 24 arasında değişen 3 otel çalışanının da tanka girdiğini ve onların da zehirlenerek öldüklerini yazdı.
 
Bölge Polis Şefi Vekili Kalpesh Solanki, "Soludukları gazın tam olarak ne olduğunu ve tam olarak neler yaşandığını araştırıyoruz" dedi.
 
Otel sahibi, ihmal ve ölüme sebebiyet vermek suçlaması ile gözaltına alındı.

Sosyal medyayı sallayan İmamoğlu animasyonu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyordu, yoğun bakımda hayatını kaybetti

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyordu, yoğun bakımda hayatını kaybetti

Bakanlık: AB zirvesinde kabul edilen ortak bildiriyi reddediyoruz

Bakanlık: AB zirvesinde kabul edilen ortak bildiriyi reddediyoruz

ÖSYM: YKS'nin ilk oturumu sorunsuz tamamlandı

ÖSYM: YKS'nin ilk oturumu sorunsuz tamamlandı

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Birlikte sınava girdiler: İlahiyat okumak istiyoruz

Birlikte sınava girdiler: İlahiyat okumak istiyoruz

İçişleri Bakanlığı açıkladı: İstanbul'da 24 ve Ankara'da 4 merkez açılacak

İçişleri Bakanlığı açıkladı: İstanbul'da 24 ve Ankara'da 4 merkez açılacak

“Ben Bilirim” diyenlerin programı 360 ekranlarında

“Ben Bilirim” diyenlerin programı 360 ekranlarında

Aşiret mensupları arasında silahlı çatışma çıktı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Aşiret mensupları arasında silahlı çatışma çıktı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti
 

POPÜLER HABERLER

KADEM´in Babalar Günü videosu duygulandırdı!

KADEM´in Babalar Günü videosu duygulandırdı!

Suriye sınırı 'beton duvar' ile huzur buldu

Suriye sınırı 'beton duvar' ile huzur buldu

15 bin yavru 'kreş'te uçuşa hazırlanıyor...

15 bin yavru 'kreş'te uçuşa hazırlanıyor...

Hastalığı sayesinde oyuncu oldu

Hastalığı sayesinde oyuncu oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA