Hint Büyükelçi Paul: Hint ordusu Hatay'da bir sahra hastanesi kurdu

Büyükelçi Paul, ülkesinin Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yürüttüğü insani yardımlar hakkında AA muhabirinin sorularını yazılı olarak yanıtladı.

Bu büyük depremlerin trajik haberinin Hindistan'da derin bir şok ve üzüntüyle karşılandığını belirten Büyükelçi Paul, ülkesinin de geçmişte depremlere maruz kaldığını ve Türkiye'de yaşanan kayıpları, yaşanan büyük çaplı insani dramı çok iyi anladıklarını ifade etti.

Paul, 2001'de Hindistan'ın Gujarat eyaletinde meydana gelen deprem ve onun yıkıcı etkileriyle başa çıkmak için gösterdikleri devasa çabaların halen hatıralarda taze olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu olağanüstü zor günleri çok iyi anladıklarını anlatan Paul, depremin hemen ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Türkiye'ye yapılabilecek tüm yardımları açıkladığını anımsattı.

Büyükelçi Paul, deprem bölgesinde hava şartlarının sert olduğunu, bu tür vahim bir doğal afette uygun müdahalenin gerekli olduğunu söyleyerek, ülkesinin deprem bölgesine yönelik yaptığı yardımlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hindistan'ın 'Dost Operasyonu' adlı en hızlı insani yardım çabası, arama kurtarma ve acil tıbbi yardım konularına odaklandı. Şu anda, Gaziantep bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yapan 200'ün üzerinde son derece profesyonel Hint personel, arama kurtarma köpekleri ve özel ekipman var. Hint ordusu sağlık ekibi Hatay'da bir sahra hastanesi kuruyor. Ek olarak, 51 kişilik arama kurtarma ekibi Türkiye'ye hareket etti. Hindistan'ın gelişmiş ve profesyonel İnsani Yardım ve Afet Yardımı (HADR) kapasitelerinin bu kriz anında Türkiye'de kullanılmaya başlanması memnuniyet verici."

Depremin yol açtığı can kaybı ve büyük hasarın, Hindistan'da derin bir üzüntüye sebep olduğunu belirten Paul, "Açıkçası, Dost Operasyonu yardımımız Hindistan'da büyük yankı uyandırıyor ve destekleniyor. Bu, en sıkıntılı zamanlarda Hindistan'ın Türkiye ile dayanışmasının çok hızlı şekilde, çarpıcı şekilde görünür bir tezahürü haline geldi. Türkiye'de yaşayan Hindistanlılar da dahil olmak üzere bazı özel Hint kurum ve kişilerin de kendi yöntemleriyle katkıda bulunmaya istekli olduklarını öğrendik." ifadelerini kullandı.