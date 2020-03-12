İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2318
  • EURO
    7,042
  • ALTIN
    330.483
  • BIST100
    100966
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde işlenen cinayetin şüphelisi İstanbul'a getirildi
Güncel

Hint Okyanusu'ndaki Türk gemisinde işlenen cinayetin şüphelisi İstanbul'a getirildi

Hint Okyanusu'nda seyir halindeki Türk bandıralı 'İnce Karadeniz' adlı yük gemisinde, kaptan Bora Ekşi'yi (45) bıçaklayarak öldürdüğü ve müdahale etmek isteyen gemi personellerini de yaraladığı gerekçesiyle yaklaşık 3 aydır Sri Lanka'da gözaltında tutulan şüpheli Ergin Aktaş, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Interpol ekipleri tarafından İstanbul'a getirildi.

AA12 Mart 2020 Perşembe 09:02 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 09:04
ABONE OL

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Endonezya'nın Semerang Limanı'ndan Sri Lanka'nın Kolombo Limanı'na gitmek için açılan "İnce Karadeniz" adlı gemide 20 Aralık 2019'da işlenen cinayetin ardından, geminin bağlanma limanının Karaköy olması nedeniyle çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında İstanbul polisi, yaklaşık 3 aydır Sri Lanka polisi tarafından gözaltında tutulan şüpheli Ergin Aktaş'ın iadesini istedi. Şüphelinin Türkiye'ye iade edilmesi için Türk polisi ile Interpol ortak çalıştı.

Yürütülen çalışma sonucunda, Sri Lanka yönetiminin şüpheliyi iade etmeye karar vermesi üzerine İstanbul polisi, Interpol ekipleriyle birlikte Ergin Aktaş'ı Türkiye'ye getirmek için Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya gitti.

Ekipler, Kolombo'da teslim aldıkları şüpheli Aktaş'ı, Türk Hava Yolları'nın TK 0731 sefer sayılı uçağıyla saat 06.00'da İstanbul'a getirdi. İstanbul Havalimanı'nda işlemleri tamamlanan Ergin Aktaş, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Down sendromlu Petek bedensel engelli annesinin eli ayağı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

30 gün askıya alındığını duyurdu: Dikkat çeken Türkiye detayı
30 gün askıya alındığını duyurdu: Dikkat çeken Türkiye detayı

30 gün askıya alındığını duyurdu: Dikkat çeken Türkiye detayı

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı
CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

ABD'yi zora sokacak gelişme: Yüzlercesi tespit edildi
ABD'yi zora sokacak gelişme: Yüzlercesi tespit edildi

ABD'yi zora sokacak gelişme: Yüzlercesi tespit edildi

Türk ordusu bir SİHA süper gücü
Türk ordusu bir SİHA süper gücü

Türk ordusu bir SİHA süper gücü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.