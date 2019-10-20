23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hipokrat yeminli cinayet

Ruhsatsız klinikte kürtaj yaparken hastası kalp krizi geçiren doktor, ‘6 aylık bebeğin’ alınmasında yasal olarak bir sorun olmadığını düşündüğünü ifade etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kan donduran olay Bakırköy’de meydana geldi. Hamile olan F.S., Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan doktor Y.E’ye gebeliğini sonlandırmasını istedi. Doktor Y.E ve F.S bin 800 TL’ye anlaştı. F.S. operasyonda fenalaştı. İlk müdahalesi sözde klinikte doktorlarca yapılan F.S. hastaneye kaldırıldı. Polis, Y.E. ve ona yardım ettiği iddia edilen B.A. ile P.K’yi gözaltına aldı. Y.E. ifadesinde, “F.S. gebeliğini sonlandırmak istediğini söyledi. Bebeğin 6 aylık olduğunu yasal olarak gebeliğini sonlandırmasında bir sorun olmadığını düşündüm.F.S’nin gebeliğini çalıştığım yerde sonlandıramayacağım için kendisinin de isteğiyle özel bir birimde sonlandırabileceğimi aktardım. Kürtaj için eşinin rızasının gerektiğini söyledim” dedi. 

‘REKLAMCI’ ANESTEZİST 

Kliniğin doktor B.A’ya ait olduğunu söyleyen Y.E, “Cerrahi müdahalede problem yaşanmadı.Bitiminde F.S’nin fenalaştığını gördüm.B.A.‘ne yapacağız, iş yerinin ruhsatı da çıkarılmadı’ deyince ben de şu an hastayı yaşatmaya çalışmamız gerektiğini söyledim. 112’yi arattırdım” ifadelerini kullandı. B.A ise muayenehanelerinin kurulum aşamasında olduğunu, aktif olarak hasta bakmadıklarını aktardı. P.K. ise reklam işi ile uğraştığını söyleyerek “Ben anestezi uzmanı ya da teknisyeni değilim” dedi. Doktor Y.E.klinik sahibi hekim  B. A. ve P.K. tutuklandı.

ABD’li isim itiraf etti: Türkiye Cumhuriyeti´nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Prof. Dr Canan Karatay açıkladı... En sağlıklı et hangisi?

Prof. Dr Canan Karatay açıkladı... En sağlıklı et hangisi?

Filistin Nuri Pakdil'in yasını tutuyor

Filistin Nuri Pakdil'in yasını tutuyor

Vali Yerlikaya'dan Mehmetçiklere asker selamı

Vali Yerlikaya'dan Mehmetçiklere asker selamı

Japonya’da tüketilmesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Japonya’da tüketilmesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Yunanistan yaralı göçmenleri zorla Türkiye'ye gönderdi

Yunanistan yaralı göçmenleri zorla Türkiye'ye gönderdi

Beşiktaş deplasmanda kayıp

Beşiktaş deplasmanda kayıp

Meteoroloji 5 günlük hava raporunu yayımladı

Meteoroloji 5 günlük hava raporunu yayımladı

'Türk milleti tüm dünyayı karşısına alabileceğini ispatladı'

'Türk milleti tüm dünyayı karşısına alabileceğini ispatladı'
 

POPÜLER HABERLER

Almanya´da canlı yayına damga vuran itiraflar: Erdoğan bizi uyarmıştı

Almanya´da canlı yayına damga vuran itiraflar: Erdoğan bizi uyarmıştı

İşte küçük sihirbazlık numaralarının sırları

İşte küçük sihirbazlık numaralarının sırları

Çekilme başladı, TSK teyakkuzda

Çekilme başladı, TSK teyakkuzda

Siirt'te üretiyor... Amerika, İngiltere ve Fransa'ya satıyor

Siirt'te üretiyor... Amerika, İngiltere ve Fransa'ya satıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA