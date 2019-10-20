Hipokrat yeminli cinayet

Kan donduran olay Bakırköy’de meydana geldi. Hamile olan F.S., Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan doktor Y.E’ye gebeliğini sonlandırmasını istedi. Doktor Y.E ve F.S bin 800 TL’ye anlaştı. F.S. operasyonda fenalaştı. İlk müdahalesi sözde klinikte doktorlarca yapılan F.S. hastaneye kaldırıldı. Polis, Y.E. ve ona yardım ettiği iddia edilen B.A. ile P.K’yi gözaltına aldı. Y.E. ifadesinde, “F.S. gebeliğini sonlandırmak istediğini söyledi. Bebeğin 6 aylık olduğunu yasal olarak gebeliğini sonlandırmasında bir sorun olmadığını düşündüm.F.S’nin gebeliğini çalıştığım yerde sonlandıramayacağım için kendisinin de isteğiyle özel bir birimde sonlandırabileceğimi aktardım. Kürtaj için eşinin rızasının gerektiğini söyledim” dedi.

‘REKLAMCI’ ANESTEZİST

Kliniğin doktor B.A’ya ait olduğunu söyleyen Y.E, “Cerrahi müdahalede problem yaşanmadı.Bitiminde F.S’nin fenalaştığını gördüm.B.A.‘ne yapacağız, iş yerinin ruhsatı da çıkarılmadı’ deyince ben de şu an hastayı yaşatmaya çalışmamız gerektiğini söyledim. 112’yi arattırdım” ifadelerini kullandı. B.A ise muayenehanelerinin kurulum aşamasında olduğunu, aktif olarak hasta bakmadıklarını aktardı. P.K. ise reklam işi ile uğraştığını söyleyerek “Ben anestezi uzmanı ya da teknisyeni değilim” dedi. Doktor Y.E.klinik sahibi hekim B. A. ve P.K. tutuklandı.