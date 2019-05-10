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Hırka-i Şerif Ramazan'ın ilk Cuma'sında ziyarete açıldı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in vasiyeti üzerine Veysel Karani Hazretlerine hediye edilen kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Ramazan'ın ilk Cuma'sında düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı.

  • İHA
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Hırka-i Şerif, her yıl olduğu gibi Ramazan ayının ilk cuma günü düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif Camii’nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Coşkun Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın okuduğu duanın ardından Hırka-i Şerif ziyaret edildi.
 
Kutsal emanet, hafta içi 10.00-18.00 saatlerinde, hafta sonu ise 09.00-18.00 saatlerinde görülebilecek. Ziyaretler, arefe günü ikindi namazı sonrasına kadar sürecek. Hırka-i Şerif, Kadir Gecesi ise teravih namazı sonrası gece saat 02.30’a kadar ziyaret edilebilecek. Yaşlı, hamile ve hasta ziyaretçiler, sıra beklemeden refakatçiler eşliğinde Hırka-i Şerif’i görebilecek.
 
Hırka-i Şerif’i ziyaret eden Kemal Duranoğlu, “Bu anlatılamaz aslında. Tüylerimiz diken diken. Veysel Karani hazretlerinden Allah razı olsun. Peygamber aşkıyla gitmiş ve bunu buraya getirmiş. Peygamber efendimizin manevi ruhunu yaşıyoruz. Burada onu görmüş gibi hissediyoruz. Dualarla mübarek Ramazan-ı şerifi eda ederken kutsal emanetleri de ziyaret edip gelecek nesillere anlatarak yaşatacağız. Peygamber efendimizin manevi huzurunda gibi kendimizi hissediyoruz. Her sene Ramazan’ın ilk cuması ziyaret ederiz” dedi.
 
Ziyaretçilerden Ahmet Turan, “Çok heyecanlıyız. Efendimizin (s.a.v) Hırka-i Şerif’ini ziyaretten çok mutluyuz. Veysel Karani’nin ilahileriyle büyüdük. Yunus Emre’nin yazdığı ilahilerle büyüdük. Bugün burada, bu açılışta olmaktan çok mutluyuz. Peygamber efendimizi Ravza-i mutahhara da ziyaret etmek nasip oldu.Umreye ve hacca gitmek nasip oldu. Burada başka bir heyecan var. Daha bir yakinen, Hırka-i Şerif’in burada ziyarete açılması,  efendimiz (s.a.v) giydiği hırkanın maneviyatı buraya yansıyor. Defalarca ziyaret etsek doymuyoruz” şeklinde konuştu.

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