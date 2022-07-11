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Hırsız yedinci bisiklette yakalandı

Adana'da son bir ayda 6 farklı adresten elektrikli bisiklet çalan Mustafa G., yedinci bisikleti çalacağı sırada yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken Mustafa G.'nin 34 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

AA11 Temmuz 2022 Pazartesi 09:45 - Güncelleme:
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Kentte son bir ayda park halindeki 6 elektrikli bisiklet, kilitleri kırılarak çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıklarla ilgili ihbarlar üzerine araştırma başlattı.

Olay yerlerinin çevresindeki ev ve iş yerlerine ait 30 güvenlik kamerasından yaklaşık 60 saatlik görüntüyü analiz eden ekipler, hırsızlık olaylarının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Ekipler, görüntülerden yola çıkarak şüphelinin "hırsızlık", "kapkaç" ve "yağma" gibi olaylardan 34 suç kaydı bulunan Mustafa G. (33) olduğunu tespit etti.

Zanlı Mustafa G, ekiplerin çalışmasıyla merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının çaldığı iki elektrikli bisikleti itekleyerek götürmesi iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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