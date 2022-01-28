Hırsıza kilit dayanmadı! Yüzlerce trafoya musallat oldu

IHA 28 Ocak 2022 Cuma 18:00 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 18:00

Burdur'da 14 mahallenin farklı cadde ve sokaklarında bulunan elektrik trafolarını hedef alan hırsız bu kadarına da pes dedirtti. Trafoların muhafazaları için takılan asma kilitler çalındı.

Yapılan kontrollerde 283 adet asma kilidin çalındığı tespit edildi. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayının yaşandığı cadde ve sokaklarda bulunan 38 güvenlik kamerası saniye saniye incelendi.

Asma kilit hırsızının motosiklet ile hırsızlık yaptığı ve kimliği tespit edildi. Şüpheli E.N.'nin Antalya'da olduğunu belirleyen ekipler, harekete geçti. Antalya'da yakalanarak, Burdur'a getirilen E.N., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Asma kilit hırsızı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.