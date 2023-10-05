Hırsızı yakalayıp streç filme sardı

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa Yahya Kahya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yaşı küçük olan bir şahıs semtte Caner Bal'a (16) ait motosikleti çaldı. Genç kameralardan hırsızı tespit etti ancak yakalayamadı. Aradan bir süre geçtikten sonra aynı hırsız semtte Caner Bal'a ait diğer yeni bir motosikleti tekrar gözüne kestirdi.

HIRSIZI STREÇ FİLMLE SARDI

Hırsız tam motosikleti çalacağı esnada Caner Bal'a yakalandı. Hırsız kaçmaya çalışınca onu yakalayan genç, elindeki streç filmle onu ayaktan boynuna kadar sardı. Ardından da hırsıza streç kutusuyla birkaç kez vurdu. Genç tüm bu yaşanan akıl almaz olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

POLİS HIRSIZI GÖZALTINA ALDI

Olayın ardından Caner Bal, motosikletini çalan hırsızı teslim etmek için polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan hırsız, savcılık talimatıyla kaldığı çocuk yurduna teslim edildi. Caner Bal'ın ilk çalınan motosikletin ise izine rastlanılamadı.