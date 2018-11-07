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Hırsızlar 2,5 dakikada, 160 bin TL değerindeki iki motosikleti çaldı

Balıkesir'de, motosiklet bayisine giren 6 hırsız, 2,5 dakikada yaklaşık 160 bin TL değerinde 2 motosiklet ile 6 kaskı çalarak, kaçtı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası şüphelilerden 4'ü yakalandı.

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Olay, bugün saat 06.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet bayisine giren hırsızlar, 2,5 dakikada 2 motosiklet ile 6 kask çaldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
 
İşyeri sahibi geldiğinde motosikletlerin yerinde olmadığını fark edip, polise haber verdi. Gelen  Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla B.K., Ş.D., S.Ş. ve K.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
 
Çalınan 2 motosiklet ile 6 kaskın değerinin yaklaşık 160 bin TL değerinde olduğu belirtildi.

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