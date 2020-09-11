Hırsızlar bu kez sert kayaya çarptı: İki dakika içerisinde etkisiz hale getirdi

DHA 11 Eylül 2020 Cuma 14:39 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 14:39

Olay, ağustos ayında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü ürünler sattığı marketinde kalan iş yeri sahibi, saat 07.00 sıralarında 2 kişinin içeri girmeye çalıştığını fark etti. Elinde tabancasıyla yattığı standın arkasından çıkan iş yeri sahibi, dizleri üzerinde ilerleyerek kapıyı açtı. İş yerinin önüne çıktıktan sonra yan tarafa geçip, kameranın açısından çıkan iş yeri sahibi, yan kapıdan hırsızlık amacıyla dükkanına giren 2 kişiyi yakaladı. Yaklaşık iki dakika süren olay, kameralara yansıdı. İş yeri sahibi, hırsızlık şüphelilerini çağırdığı polise teslim etti.