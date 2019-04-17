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Hırsızlar dedektif titizliğiyle yakalandı

Çankaya'da bir evden hırsızlık gerçekleştiren Gürcistan uyruklu 4 kişinin kimlik bilgilerine, arkalarında bıraktıkları yiyecek ve içecek artıklarından ulaşıldı. İkamet adreslerinde gözaltına alınan zanlılar, mahkemece tutuklandı,

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Başkentte, bir evden hırsızlık gerçekleştiren Gürcistan uyruklu 4 kişinin kimlik bilgileri, arkalarında bıraktıkları yiyecek ve içecek artıklarından tespit edildi. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya'da bir eve girerek elektronik alet ve ziynet eşyası çalanların yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan evde zanlıların tükettikleri içecek ve bisküvi artıkları üzerinde yapılan incelemede, gıda maddelerinin yakındaki bir büfeden alındığı belirlendi.

Yapılan görüşmeler neticesinde zanlıların eşkallerini belirleyen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından zanlıları tespit etti.

Gürcistan uyruklu Nıka T, Avazı U, Ratı G. ve Roland U. adlı zanlılar, ikamet adreslerinde gözaltına alındı. 

Zanlıların ikamet ettikleri evde yapılan aramada, çalıntı eşyalar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gürcistan uyruklu 4 kişi, mahkemece tutuklandı. 

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