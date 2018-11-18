Batman’da hırsızlar ev sahibi tarafından suçüstü yakalandı

Olay, merkeze bağlı Diktepe köyü Yeniköy mezrasında meydana geldi Edinilen bilgilere göre, E.G., Y.G. ve F.G. isimli 3 kadın, M.Ü.’ye ait eve girerek, 71 bin 500 TL çalmaya çalışırken, ev sahibi tarafından suçüstü yakalandı.

Şahıslar ve kendilerini araçla bırakan F.D. isimli şahıs, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Y.G. tutuklanırken, E.G. ve F.G. isimli kadınlar hakkında ev hapsi, F.D. hakkında ise denetimli serbestlik kararı verildi.