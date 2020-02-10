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Hırsızlar, kasap dükkanından 10 bin liralık eti 4 dakikada çaldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kasap dükkanına giren şüpheliler, 10 bin lira değerindeki eti, 4 dakikada çalıp, kaçtı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

DHA10.02.2020  09:11 - Güncelleme: 10.02.2020  09:11

Olay, önceki gün gece saatlerinde Beylice Mahallesi'ndeki Erhan Tosun'a ait kasap dükkanında meydana geldi. Gece, işyerinin bekçisine fark ettirmeden kasap dükkanına giren şüpheliler, önce kasadaki 300 lirayı aldı. Daha sonra da etlerin saklandığı buzdolabına yöneldi. Dolaptaki 200 kilogram et ve 70 kilogram sucuğu geldikleri araca yükleyen hırsızlar, gecenin karanlığında kaçtı. Hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Sabah işyerine gelen çalışanlar, buzdolabında etlerin, kasada da paranın olmadığını fark edince durumu işletme sahibine bildirdi. İşyerine gelip, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Tosun, etlerin çalındığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Hırsızların işyerini 4 dakikada boşalttığını ve zararının da yaklaşık 10 bin lira olduğunu belirten Tosun, hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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