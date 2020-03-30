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Hırsızlar trafo kablolarını çaldı, vatandaşlar karanlıkta kaldı

Mersin'de, bir trafonun kablolarını çalan hırsızlar, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan vatandaşları elektriksiz bıraktı.

DHA30 Mart 2020 Pazartesi 09:41 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 09:41
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Olay, Çamlıyayla ilçesine bağlı Belçınar Mahallesi Ulumeres mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlar, yüzlerce evin elektriğini sağlayan bir trafonun kablosunu çaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, elektriksiz kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 50 metre kablonun çalındığını tespit etti. Çamlıyayla Arıza Bakım Onarım ekipleri, çalınan kabloların yerine yeni kablo çekti.

Kablo hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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