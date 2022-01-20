Hırsızlar yaşlı kadının evini soydu: Televizyon benim arkadaşımdı, çalınmasına çok üzüldüm

DHA 20 Ocak 2022 Perşembe 16:04 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 16:04

Esenbey Mahallesi Yurt Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Dilber Kömürcü, 18 Ocak'ta annesine gidip, ertesi gün geri döndü. Döndüğünde odaları dağınık halde bulan ve evde gördüğü manzarayla şoke olduğunu söyleyen Kömürcü, polise ihbarda bulundu. Eve gelen polis, inceleme yapıp, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızların oturma odası ve mutfakta yemek yedikten sonra televizyon, halı, kilim gibi eşyaları çalarak evden kaçtıkları öğrenildi. Kömürcü, "İnşallah sonuç çıkar. Hırsızlar evde yemek yemiş. Dışarıdan görünmesin diye tüm güneşlik perdelerini kapatmışlar. Ben normalde güneşliği çekmezdim, hepsini kapatmışlar. Evde param yoktu. Televizyon benim arkadaşımdı. Televizyonunun çalınmasına çok üzüldüm" dedi.