Hırsızların çaldıkları pes dedirtti

IHA 02 Mart 2020 Pazartesi 17:36 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 17:36

Kentte polis ekipleri tarafından son bir haftada gelen hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlatıldı. Olayların aydınlatılması için harekete geçen ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına alınırken, çalıntı olduğu tespit edilen 3 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı otomobil teybi, 1 çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı televizyon, 1 adet çalıntı bulaşık makinesi, 1 adet çalıntı gardırop, 1 adet çalıntı televizyon ünitesi, 3 adet çalıntı fırın ve 9 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin çaldıkları malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.