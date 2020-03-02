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Hırsızların çaldıkları pes dedirtti

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda hırsızlık şüphelileri tarafından çalınan bulaşık makinesi, fırın ve gardırop bulunarak sahiplerine teslim edildi. Ele geçirilen malzemeler hırsızların sınır tanımayıp ne bulurlarsa çaldıklarını gözler önüne serdi.

IHA02 Mart 2020 Pazartesi 17:36 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 17:36

Kentte polis ekipleri tarafından son bir haftada gelen hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlatıldı. Olayların aydınlatılması için harekete geçen ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına alınırken, çalıntı olduğu tespit edilen 3 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı otomobil teybi, 1 çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı televizyon, 1 adet çalıntı bulaşık makinesi, 1 adet çalıntı gardırop, 1 adet çalıntı televizyon ünitesi, 3 adet çalıntı fırın ve 9 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin çaldıkları malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

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