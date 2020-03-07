Hırsızlık bahanesiyle gasp

B.K, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'ndaki polis ekiplerine, yürüdüğü sırada yanına gelen bir kişinin zorla elinden aldığı cep telefonunu hırsızlık malı olduğunu belirterek gasbettiğini bildirdi.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Cep telefonunun satılmış olma ihtimalini değerlendiren polis, telefon alım satımı yapan iş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
Eşkali belirlenen M.Ö, Baraj Mahallesi'nde yakalandı.
Şüphelinin emniyette verdiği ifadede, hakkındaki suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.