İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0888
  • EURO
    6,8861
  • ALTIN
    326.922
  • BIST100
    109601
Güncel

Hırsızlık bahanesiyle gasp

Antalya'da çalıntı olduğu bahanesiyle eline aldığı telefonu gasbeden şüpheli, gözaltına alındı.

AA07 Mart 2020 Cumartesi 16:15 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 16:15

B.K, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'ndaki polis ekiplerine, yürüdüğü sırada yanına gelen bir kişinin zorla elinden aldığı cep telefonunu hırsızlık malı olduğunu belirterek gasbettiğini bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Cep telefonunun satılmış olma ihtimalini değerlendiren polis, telefon alım satımı yapan iş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Eşkali belirlenen M.Ö, Baraj Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelinin emniyette verdiği ifadede, hakkındaki suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenler böyle gömülüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı
Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı

Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı

'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın
'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın

'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın

Devlerin takibindeydi, Türkiye'de kaldı
Devlerin takibindeydi, Türkiye'de kaldı

Devlerin takibindeydi, Türkiye'de kaldı

İlber Ortaylı'dan Esed'in vekiline tokat gibi sözler
İlber Ortaylı'dan Esed'in vekiline tokat gibi sözler

İlber Ortaylı'dan Esed'in vekiline tokat gibi sözler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.