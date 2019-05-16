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Hırsızlık hükümlüsü yine hırsızlıktan yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü, araçtan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

  • AA
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Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kıranköy ve Derecik mezarlıkları ile Toybelen Açık Oto Pazarı'nda araçların camlarının kırılarak cep telefonu, para ve çanta çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı cezaevi firarisi Murat Ü'nün gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheliyi Ladik ilçesinde sokakta yakalayan polis, şüpheli hakkında ayrıca hırsızlık suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

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