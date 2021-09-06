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Hırsızlık için girdiği dükkanda akıma kapılıp hayatını kaybetti

Antalya'da girdiği iş yerinde elektrik trafosundaki kabloları çalarken akıma kapılan 25-30 yaşlarındaki kimliği belirsiz erkek, hayatını kaybetti.

DHA6 Eylül 2021 Pazartesi 15:22 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 15:22
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Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi Mescit Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. Bir iş yerine otopark tarafından giren şüpheli, elektrik trafosundaki kabloları çalmak isterken akıma kapıldı. Sabah iş yerine gelenler, trafoda hareketsiz duran kişiyi görüp polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, üzerinde kimlik çıkmayan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Görevliler tarafından elektrik akımının kesilmesinin ardından alınan cenaze, otopsi yapılmak amacıyla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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