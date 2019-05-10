Hırsızlık için yüksek gerilim hattına çıktı
Denizli'nin Baklan ilçesinde, 12 metre yüksekliğindeki elektrik direğine çıkarak trafodan bakır kablo çalmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kekliktaşı mevkisinde yüksek gerilim hattına çıkan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Söz konusu bölgeye giden Baklan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki elektrik direğine çıkarak trafodaki bakır kabloları kesmeye çalışan Mehmet S'yi (28) suçüstü yakaladı.
Bölgeyi araştıran ekipler, gözcülük yaptığı tespit edilen 3 kişiyi de gözaltına aldı.
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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