Hırsızlık şüphelisi: Çalmadan duramıyorum

Olay, 8 Eylül günü Sanayi Mahallesi´ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Merkezde alışveriş yaptıktan sonra otomobilinin yanına gelen N.Ç. isimli kadın, aracındaki tablet ve dizüstü bilgisayarının çalındığını fark etti. N.Ç.'nin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, otoparktaki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin B.V. olduğunu belirledi. Benzer suçlardan 8 kaydı bulunan B.V., Yeni Mahalle´deki evinde gözaltına alındı. Çaldığı tablet ve bilgisayar ise aynı mahallede bulunan bir ağacın altında gömülü bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü´ne götürülen B.V.´nin ifadesinde, "Kleptomani hastasıyım, çalmadan duramıyorum" dediği belirtildi. B.V. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.