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Hırsızlık şüphelisi, 'DNA'dan yakalandı

Adana'da, otomobilden hırsızlık yapan, sabıkalı Cem Gezici (38), aracın camını kırdığı bujinin üzerindeki ağız sıvısından alınan 'DNA' örneğinin eşleşmesiyle yakalandı.

  • DHA
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Olay, 13 Mayıs günü Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Cem Gezici, park halindeki bir otomobilin camını bujiyle kırdı, araçtaki kadın çantasını çalarak kaçtı. Bir süre sonra aracının yanına gelen Ali Ş. otomobilinin camının kırıldığını ve eşine ait çantanın çalındığını görünce polisi aradı. Gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ancak polisler, görüntülerden, şüphelinin uzak kalması nedeniyle eşkalini belirleyemedi.
 
Yapılan incelemede, aracın camının bujiyle kırıldığı saptandı. Bulunan buji, incelemek üzere Kriminal Polis Laboratuvarı'na götürüldü. Buji üzerinde şüpheliye ait ağız sıvısı tespit edildi. Olaydan 5 ay sonra, ağız sıvısının, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Cem Gezici'ye ait olduğu belirlendi.
 
Harekete geçen ekipler, Cem Gezici'yi Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Cem Gezici'nin bu olayın ardından işlediği başka bir suçtan dolayı ev hapsine çaptırıldığı ve ayağında elektronik kelepçe olduğu görüldü.
 
Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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