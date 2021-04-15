Hırsızlık yaptığı yere ikinci kez gelince yakayı ele verdi

DHA 15 Nisan 2021 Perşembe 21:12 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 21:12

Gazi Polis Merkezi'ne bağlı ekipler, Karadeniz Mahallesi'nde tadilat halinde bir binadan kalorifer peteği ve plastik kapı çalındığı ihbarı aldı. Olayın fark edilmesi üzerine güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, yapılan çalışma sırasında eşkale uygun bir kişinin olay yerinden geçtiğini fark etti. Harekete geçen ekipler şüpheliyi yakaladı. Sorgusu sırasında polise yanlış isim vermeye çalışan şüphelinin E.K. olduğu belirlendi. Şüphelinin olayı bir gün önce gerçekleştirdiği ve yeniden binaya geldiği anlaşıldı. Hırsızlık suçundan daha önce çok sayıda suç kaydı bulunan E.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Şüphelinin binadan kalorifer peteği ve plastik kapıyı çaldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.