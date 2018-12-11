Beyoğlu'nda bir vatandaşın cep telefonunu çaldığı öne sürülen 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta vatandaşları kasıtlı olarak aralarında sıkıştıran ve çanta ile ceplerini gözeten iki şüpheliyi takibe aldı.
- AA
Şüpheliler, Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Büyükhendek Caddesi üzerinde bir kadını sıkıştırdıktan sonra hızlıca uzaklaşırken polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan Cezayir uyruklu şüpheliler M.C. (21) ve L.M.'nin (22), çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde kadının cep telefonunu aldıkları tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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