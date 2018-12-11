Beyoğlu'nda bir vatandaşın cep telefonunu çaldığı öne sürülen 2 şüpheli suçüstü yakalandı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta vatandaşları kasıtlı olarak aralarında sıkıştıran ve çanta ile ceplerini gözeten iki şüpheliyi takibe aldı.