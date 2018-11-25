Hırsızlık zanlılarının evlerinde uyuşturucu ve silah bulundu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde hırsızlık şüphelilerin olduğu bir aracı takibe aldı. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Şüpheliler Y.K, M.M.K. ile K.G'nin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 1 havalı tüfek ve parçaları, ziynet eşyaları, 3 heykel, çalıntı olduğu değerlendirilen matkap, oto teybi, fotoğraf makinesi ile 93 otomatik tüfek mermisi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.