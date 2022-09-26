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Hırsızlık zanlısına suçüstü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi bir kişiyi evin çatısında suçüstü yakaladı.

AA26 Eylül 2022 Pazartesi 07:04 - Güncelleme:
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Hamidiye Mahallesi Sevinç Sokak'ta bir apartmanın çatısından sesler duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden polis ekipleri, şüpheli Ahmet Ç'yi çatıda yakaladı. Şüphelinin üzerinden bıçak, el feneri, tornavida ve hırsızlık için kullandığı düşünülen çeşitli el aletleri çıktı.

Apartman sakinlerinin çatıya neden çıktığını sorması üzerine Ahmet Ç, "Sadece uyumak için girmiştim. Sesinizi duyunca kalkmak zorunda kaldım. Derdimi anlatamıyorum. Uyumak için çıktım." dedi.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü.

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