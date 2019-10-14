Hırsızlık zanlısından garip savunma: Sevdiğim kızı başkasına vermişler...

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Hırsızlık zanlısından bir garip savunma: Sevdiğim kız için yaptım

Mersin'de, cep telefonu hırsızlığı nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, bir hafta sonra aynı suçtan tekrar yakalanınca tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesinde yaşayan M.S. yakınıyla konuşmak için yardım isteyen bir kişiye cep telefonunu verdi.
 
Şüphelinin, cep telefonunu alarak kaçmasının ardından M.S. polise giderek şikayetçi oldu.  
 
Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, soruşturma sonucunda zanlının E.P. olduğunu tespit ederek, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
ADLİ KONTROLDAYKEN YİNE HIRSIZLIK YAPTI
 
Olaydan bir hafta sonra bu sefer muhtarı arayacağı bahanesiyle F.A'nın cep telefonunu isteyen zanlı, telefonu alır almaz olay yerinden kaçtı.
 
Şikayet üzerine zanlıyı yakalayan polis, telefonun satıldığı iş yerini de tespit etti. Cep telefonu, iş yerinden alınarak sahibine teslim edildi.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından bir kez daha adliyeye sevk edilen E.P. tutuklandı.
 
"SEVDİĞİM KIZ İÇİN YAPTIM"
 
Kendisini görüntüleyen gazetecilere hırsızlığı, sevdiği kız için yaptığını savunan E.P. "Sevdiğim kızı başkasına vermişler, yanına gidecektim, yol param yoktu, o yüzden yaptım." dedi.

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