Hırsızlıkta sınır tanımadılar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çalıntı kamyonla kamyonet çalan şüpheliler, hırsızlıkta sınır tanımadı. Polis ekipleri Süleymanpaşa’ya bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde çalınan kamyonet ve bu kamyoneti halatla çeken kamyonu Karadeniz Mahallesi Hayrobolu yolu üzerinde durdurmak istedi. Polisi gören şahıslar halatla çekmeye çalıştıkları kamyonetle birlikte hızla uzaklaşmaya başladı. Kovalamaca sonucu araçlar durduruldu. S.A.M. ve araçtan inerek kaçmaya çalışan aralarında 2 kadının da olduğu K.D, M.G. ve Ç.K. isimli şahıslar yakalandı.

5 kişi gözaltında

Sorgulamada çalıntı aracı çeken kamyonun ve her iki araç içerisindeki inşaat demirlerinin de çalıntı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda 2 başka aracın daha çalındığı öğrenildi. Gözaltına alınan M.G. ve Ç.K. isimli kadınlar serbest bırakılırken, S.A.M, K.D. ve D.S’nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.