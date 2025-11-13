İSTANBUL 17°C / 7°C
Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hırvatistan'da bulunan ve dönüş için havalanan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağı ile telsiz irtibatının kesildiğini bildirdi

HABER MERKEZİ13 Kasım 2025 Perşembe 21:14 - Güncelleme:
Hırvatistan'dan dönen yangın söndürme uçağı ile hava muhalefeti sebebiyle iletişim kesildi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb'te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24'te Çanakkale'den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı'nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38'de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı'na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı'na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25'te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir.

