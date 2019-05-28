Türkiye'ye AB desteği: Çaba göstereceğiz

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret eden Cvitanovic, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin gelecek yılın ilk 6 ayında AB dönem başkanlığını yürüteceğini hatırlatan Cvitanovic, "Hırvatistan'ın, dönem başkanlığına hazırlık sürecinde Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olacak. Bu süreçte Hırvatistan, Türkiye'nin AB üyeliği için ciddi çaba gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Cvitanovic, iki ülkenin ekonomik iş birlikleri konusuna da değindi.

Hırvatistan'ın, bütün Avrupa'ya erişme ve bağlanma konusunda Türkiye'ye çok ciddi şanslar sunacağını belirten Cvitanovic, "Sadece ticaret anlamında değil ulaşma anlamında da katkılar sunacaktır. Türkiye'nin girişi için Hırvatistan kapılarını kalpten açacaktır. Bu da Türkiye'yi ağırlamaktan duyacağımız mutluluğu ifade edecektir." diye konuştu.

Vali Çakacak ise Cvitanovic'i Eskişehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin her geçen yıl daha da geliştiğini anlatan Çakacak, iki ülke arasında kuvvetli iş birliğinin bulunduğunu kaydetti.