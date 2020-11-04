İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Kasım 2020 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4964
  • EURO
    9,9313
  • ALTIN
    517.631
  • BIST100
    1164.99
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hitit dönemine ait taşları forkliftle çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü
Güncel

Hitit dönemine ait taşları forkliftle çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hitit dönemine ait taşları forkliftle kaldırıp çalmaya çalışan hırsızları suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

IHA04 Kasım 2020 Çarşamba 11:40 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 11:40
ABONE OL

Kahramankazan’ın Bitik Mahallesi’nde tarihi taşların çalındığı ihbarı üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri süratle olay mahalline intikal etti. Mahalledeki köy konağı önünde bulunan Hitit döneminden kalma tarihi mermer aslan taşı forkliftle yerinden kaldırarak çalmaya çalışan H.C., İ.E. ve B.D. suçüstü yakalandı. Yapılan detaylı çalışmada hırsızların 7 kişi olduğu belirlendi. Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen çalışmalarda A.Ç. ve S.T. adlı şüpheliler kaçtığı Aydın ilinde, V.D. ve F.A. ise Ankara’da yakalandı. Olay yerinde bulunan forklifte ve 1 minibüse el konuldu. Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.