Hizan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bitlis'in Hizan ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
- İHA
Valilikten yapılan açıklamada, Hizan'a bağlı Doyumlu köyü ve mezralarında, 14 Ekim saat 05.00'ten 15 Ekim saat 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hizan'ın Doyumlu köyü ve mezralarında, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri tespit edilmiş olup, bahse konu terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 14 Ekim Pazar günü saat 05.00'ten 15 Ekim saat 06.00'ya kadar (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."
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