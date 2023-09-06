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Hizipler güç birliği yapacak! Değişimcilerin 3 hedefi belli oldu

CHP'de delege savaşlarını kaybeden muhalif hizipler güç birliği yapmaya hazırlanıyor. Yeni dönemde ilk hedef Kılıçdaroğlu'nun büyük kurultaya tek aday olarak girmesini engellemek. İkinci hedef bir tutum belgesi hazırlamak, üçüncüsü ise PM'de kritik sayıda üyeye erişmek.

Yeni Şafak6 Eylül 2023 Çarşamba 08:15 - Güncelleme:
Hizipler güç birliği yapacak! Değişimcilerin 3 hedefi belli oldu
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CHP'de Genel Merkez'e karşı delege savaşlarını kaybeden muhalif gruplar güç birliğine hazırlanıyor. Yeni dönemde ilk hedef, Kılıçdaroğlu'nun kurultaya tek aday girmesini engellemek. İkinci hedef tüzük değişikliğini de içeren kapsamlı bir tutum belgesi ortaya koymak. Üçüncüsü ise Parti Meclisi'nde kritik sayıda üyeye erişmek.

CHP'de liderlik için Özel'in, cumhurbaşkanlığı adaylığı için İmamoğlu'nun adını zikredenler, Kılıçdaroğlu'nun çarşaf listesini delmek için parti içerisindeki diğer muhalif gruplarla güç birliği yapmaya hazırlanıyor. Liderlik yarışında iddiası kalmayan muhalifler kendilerine 3 hedef belirledi. Yeni Şafak'ın haberine göre, İlk hedef, kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına kazanmayacak olsa dahi rakip bir adayla çıkmak. CHP liderini değiştiremeyeceklerinin farkında olan değişimciler rakipsiz kurultayın partiye zarar vereceğini düşünüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük kurultaydaki rakibinin Grup Başkanı Özgür Özel olması öngörülüyor.

TUTUM BELGESİ YOLDA

İkinci hedef ise tüzük ve program değişikliğini de içeren kapsamlı bir tutum belgesi ortaya koymak. Grup Başkanı Özel, bu hafta yayınlamak için bir tutum belgesi hazırladı. Kamuoyuna sunulacak tutum belgesinde, cumhurbaşkanlığı seçimlerine de yer verilmesi bekleniyor. Özel, tutum belgesinde cumhurbaşkanı adayının eşkalini çıkaracak. Özel'in adaylık için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmesi bekleniyor. Muhalifler son olarak da CHP Parti Meclisi'nde (PM) kritik bir güce erişmek arzusunda. Kılıçdaroğlu'nun çarşaf listesini delmek isteyen muhaliflerin bu noktada ortak hareket etmesi de Ankara kulislerinde yankılandı.

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