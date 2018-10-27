Kayapınar Kaymakamı Ozan Balcı, Tokat Valiliğine atandı

Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte 21 ilin valisi görevden alınırken, 39 ile yeni vali ataması yapıldı. Tokat Valisi Ömer Toraman Kütahya Valisi olarak atanırken, Kayapınar Kaymakamı Ozan Balcı Tokat Valisi olarak atandı. Kayapınar Kaymakamı olarak görev yapan Balcı, aynı zamanda İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Kayapınar Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti. Balcı öncülüğünde başlatılan 'Kayapınar Hızır Projesi' hayata geçirilmişti. Proje kapsamında 50 bin haneye ziyaret gerçekleştirilmiş ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet büyüklerinin selamları iletilmişti. Devlet- Millet bütünlüğünü sağlamayı ve devletin vatandaşına verdiği kıymeti göstermek için gerçekleştirilen bu ziyaretlerde aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlarıda belirleyen Hızır ekipleri şimdiye kadar 10 bin aileye çeşitli yardımda bulunmuştu. Kayapınar Hızır Projesi kapsamında son olarak ilçede eğitim gören çocukların ihtiyaç duyduğu kışlık mont ve ayakkabı sahiplerine hediye edilmek üzere okul idarecilerine teslim edilmeye başlamıştı.

Balcı'nın öz geçmişi

Ozan Balcı, 1974 yılında Ardahan'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ardahan'da tamamladı. 1992 yılında Ardahan Lisesi'nden okul birincisi olarak mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitim gördü. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2018 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından her yıl 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla düzenlenen Yılın En Başarılı Mülki İdare Amirleri Ödülü'ne Merzifon Kaymakamlığı döneminde eğitime yaptığı katkılar ve çocukların kitap okumasına ilişkin projelere verdiği etkin destek dolayısıyla layık görülen Balcı, plaketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Ardahan-Damal, Balıkesir-Havran ilçelerinde kaymakamlık vekilliği, Ordu-Akkuş, Adıyaman-Çelikhan, Siirt-Eruh, Sakarya-Taraklı, Şanlıurfa-Birecik, Samsun-Vezirköprü, Amasya-Merzifon kaymakamlıklarında ve Şırnak Vali Yardımcılığında bulundu. Belli bir süre eski T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığında çalıştı. 20.08.2017 tarih ve 2017/345 sayılı Müşterek Kararname ile Kayapınar Kaymakamlığı görevine atandı. Aynı zamanda Kayapınar Belediye Başkan vekilliği görevini yürütmekte idi. Evli olup, üç çocuk babasıdır”

21 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan, 13 Haziran 2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tokat Valiliği görevine atanan Ömer Toraman 30 Haziran 2017 tarihinde görevine başlamıştı.