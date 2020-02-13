Hızır orucu nedir? Hızır orucu neden tutulur? Hızır orucu duası!

13.02.2020 11:54 - Güncelleme: 13.02.2020 11:54

Hızır Orucu, Alevi inancına göre her yıl şubat ayında tutulan ve 3 gün süren orucun adı olarak biliniyor. Hızır Peygambere adanmış olan Hızır orucu, Alevi vatandaşlar tarafından her yıl tutuluyor. Rumi takvime göre 31 Ocak ile 02 Şubat arasına denk gelen Hızır Orucu, miladi takvime çevrildiğinde 13-15 Şubat günlerine geliyor. Bu nedenle Hızır Orucu, bu sene 13-15 Şubat tarihleri aralığında 3 gün tutulacak. Hızır orucu nedir? Hızır orucu neden tutulur, kimler tutar? gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik. Hızır orucuna dair tüm detaylar sizlerle..

HIZIR ORUCU NEDİR?

Hızır Orucu, Aleviler tarafından Allah'a şükür orucu olarak 3 gün boyunca tutulmaktadır. Nuh Peygamber’in gemisi fırtınaya tutulunca, halk feryat edip yetiş ya Hızır, bizi kurtar diyerek dua etmiştir. Allah tarafından bu dualar kabul olunur ve fırtına diner.

O vakitten sonra halk, yüce Allah’a şükür orucu olarak 3 gün oruç adamıştır. Bu oruç o günden, bu güne kadar önemini kaybetmeden devam etmiştir. Orucun inancı ise, o gün olduğu gibi Yüce Allah'ın insanların dar günlerinde yardımcısı ve gözcüsü olmasına devam etmesi için şükretmektir.

HIZIR ORUCU DUASI!

Oruca başlarken edilen niyet duası:

"Niyet ettim Allah rızası, Peygamber himmeti, Velayet şefaati için Hızır orucunu tutmaya. Allah kabul eylesin."

Sonlandırırken ise oruç açma gülbangı okunur:

"Bismişah... Allah Allah

Yaradan Allah, Nübüvvet-i Muhammed, Velayet-i Ali aşkına, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, dilden dileklerimiz, gönülden muratlarımız için, dara, zora yetişen Hızır için, Hızır orucunu açmaya.

Gerçeğe Hû! Eyvallah, Allah Allah..."

HIZIR ORUCU BAŞLAMA TARİHİ VE ORUÇ AÇMA SAATLERİ

Ankara;

13 Şubat Perşembe: 18:35

14 Şubat Cuma: 18:36

15 Şubat Cumartesi: 18:38

İstanbul;

13 Şubat Perşembe; 18:49

14 Şubat Cuma: 18:50

15 Şubat Cumartesi: 18:52

İzmir;

13 Şubat Perşembe; 19:00

14 Şubat Cuma: 19:02

15 Şubat Cumartesi: 19:04