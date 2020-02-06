06.02.2020 12:33 - Güncelleme: 06.02.2020 12:33

Hızlı ve Öfkeli 9’un büyük ses getiren ilk fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Fragmanın ardından film hakkında araştırmalar hız kazandı. Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman sinemalarda? Hızlı ve Öfkeli 9 oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yayınlanan ilk fragmanda hikaye tropik bir bölgenden Avrupa’ya oradan da Amerika’ya uzanan bir seyir izliyor. Tropik ormanlarda kullanılan off-road araçları dikkat çekici olurken, Avrupa’da da pazarın öne çıkan spor otomobillerine yer verilmiş. Hızlı ve Öfkeli 9 hakkında tüm detaylar haberimizde..

HIZLI VE ÖFKELİ 9 NE ZAMAN SİNEMALARDA?

Hızlı ve Öfkeli 9 filmi 22 Mayıs tarihinde yayında olacak.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmde, kadroda yeniden rol alan Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel ve Sung Kang ile Oscar ödüllü Helen Mirren ve Oscar ödüllü Charlize Theron rol alıyor. Hızlı ve Öfkeli 9’da ayrıca Grammy ödüllü süper star Cardi B, Dom’un geçmişiyle alakalı bir kadın olan serinin yeni karakteri Leysa rolünü canlandırırken Reggaeton fenomeni Ozuna da konuk oyuncu olarak yer alıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 KONUSU NE?

Vin Diesel’in Dom Toretto karakteri, oğlu küçük Brian ile gözlerden uzakta, sessiz bir hayat sürmektedir. Ama huzurlu çevrelerinin hemen ötesinde tehlikenin hep pusuda olduğunu biliyorlardır. Bu kez tehlike Dom’u, en sevdiklerini kurtarmak istiyorsa geçmişinin günahlarıyla yüzleşmeye zorlayacaktır. Ekibi, bugüne kadar karşılaştıkları en yetenekli suikastçı ve yüksek performans sürücüsünün, Dom’un terk edilmiş erkek kardeşi olan Jakob’un liderliğindeki dünyayı yıkacak bir planı durdurmak için bir araya gelir.