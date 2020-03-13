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HSK'dan yeni tip koronavirüse ilişkin yazı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tedbirler kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi konusunda cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine yazı gönderdi.

AA13 Mart 2020 Cuma 21:17 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 21:17
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HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın imzasıyla iletilen yazıda, Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, yeni tip koronavirüsün 100'den fazla ülkede 109 bin küresel vakayla kayıtlara geçtiği belirtildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerine işaret edilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi, Kurulun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir."

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