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Hollanda'da bir lokantada meydana gelen patlamada biri çocuk 2 kişi yaralandı

Hollanda'nın Coevorden kentinde meydana gelen patlama sonucu lokantanın bulunduğu bir bina çöktü.

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Drenthe Bölgesi Güvenlik Birimleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentteki Sallandse Sokağı'nda yerel saatle 15:00'da bir lokantada meydana gelen patlamada binanın çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, çöken binanın altında kurtarılan bir kişinin ve saatlerce enkaz altında mahsur kalan bir çocuğun ise "endişe verici durumda" hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

RTL Haber'de yayınlanan haberde ise patlamanın meydana geldiği yerin "Ali Baba Lokantası" olduğu, enkazın altında kalan çocuğun ise kurtarılan lokanta sahibinin Kenan adında 5 yaşındaki oğlu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Patlamanın neden kaynaklandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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