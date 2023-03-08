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Hollanda'dan Çin ihracatına kısıtlama

Hollanda hükûmeti, Çin'e yapılacak çip üretim ekipmanı ihracatına ilişkin ek kısıtlama getireceğini açıkladı

AA8 Mart 2023 Çarşamba 23:51 - Güncelleme:
Hollanda'dan Çin ihracatına kısıtlama
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Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje Schreinemacher'in parlamentoya sunduğu mektupta, Çin'e yapılacak yarı iletken imalat ekipmanı ihracatında getirilen ek kısıtlamalara ilişkin bilgiler yer aldı.

Schreinemacher'in mektubunda, "Hükûmet, teknolojik gelişmeler, jeopolitik durum ve uluslararası güvenlik açısından yarı iletken imalat ekipmanlarına ilişkin ihracat kısıtlamalarını genişletme kararına vardı." ifadesine yer verildi.

Mektupta, çip üretim ekipmanı ihracatında getirilen ek lisans yükümlülüğüyle, bu makinaların askeri teknolojide kullanılmasının ve Hollanda'nın sektördeki liderliğine yönelik tehlike oluşturmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

ASML: CİDDİ DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Çip üretim ekipmanları imalatında dünyanın önde gelen firmalarından Hollanda merkezli ASML, hükûmetin kısıtlama politikasına ilişkin açıklamasında, bunun firmanın mali durumu ve uzun dönem politikalarında ciddi bir değişikliğe sebep olmayacağı bildirildi.

Kısıtlamanın sadece "en ileri teknolojik" ekipmanlar için getirildiği ifade edilen açıklamada, kısıtlamanın ağırlıkla bilgisayar üretiminden mobil telefon ve otomobillere kadar birçok teknolojik üründe kullanılan yarı iletken litografi ekipman ihracatında uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, bazı yarı iletken litografi ekipmanı ihracatında 2019'dan bu yana kısıtlamaların uygulandığı hatırlatıldı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin Ocak 2023'te ABD'ye yaptığı ziyarette söz konusu kısıtlamalar gündeme gelmiş, ABD'nin Çin'e yapılacak teknoloji ihracatındaki kısıtlamalarına Hollanda ve Japonya'nın katılacağı belirtilmişti.

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