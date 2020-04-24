İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9956
  • EURO
    7,5543
  • ALTIN
    386.965
  • BIST100
    98759
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hollanda'dan getirilen Türk vatandaşları Giresun'da yurtta karantinaya alındı
Güncel

Hollanda'dan getirilen Türk vatandaşları Giresun'da yurtta karantinaya alındı

Hollanda'dan getirilen Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'da öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

AA24 Nisan 2020 Cuma 19:24 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 19:24
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Hollanda'dan kalkan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

Uçaktaki 3'ü bebek 312 Türk vatandaşı, alınan tedbirlerin altında havalimanında bekletilen otobüslerle Giresun'daki Gençlik ve Spor Bakanlığının ait Esma Serhat Hatun Yurdu'na getirildi.

Kendilerini karşılayan görevliler tarafından kayıt altına alınarak odalarına yerleştirilen bireyler, burada 14 gün gözlem altında tutulacak.

Bahar geldi, oluşan manzaralar göz kamaştırdı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.